Шугалей считает, что Россия должна зеркально ответить на арест Франчетти в Чехии

Санкт-Петербург, 15 сентября. Ученый-социолог Максим Шугалей прокомментировал задержание и арест поддержавшего воссоединение Крыма с Россией активиста Александра Франчетти в аэропорту Праги.

Глава российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей стал участником конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», посвященной теме защиты граждан России за рубежом. Один из журналистов поднял тему задержания в Чехии Александра Франчетти, активиста «Крымской весны», поддержавшего воссоединение полуострова с Россией. Как известно, в среду ему грозит высылка на Украину и уголовное преследование в этой стране.

Шугалей заявил, что сегодня, к большому сожалению, отсутствует выработанный алгоритм поведения России в таких ситуациях. По мнению социолога, властям необходимо решить этот вопрос. Случай с Франчетти он назвал вопиющим.

«Никто не мешал той же самой Украине, если есть претензии, предъявить их, когда он находился на нашей территории. Тем более, что сейчас существует интернет. Франчетти мог ответить на все вопросы. Поэтому реакция должна быть адекватной, зеркальной и очень быстрой, и такой, чтобы не было желания у других стран заниматься тем же самым», — подчеркнул Максим Шугалей.

Несмотря на поправки в Конституции о приоритете национального права над международным, России необходимо начать зеркальное преследование определенных лиц, как это делают Соединенные Штаты. Что касается действий Чехии по отношению к россиянину, их стоит квалифицировать как похищение иностранного гражданина, так как доказательств того, что он что-то нарушил, просто нет, заявил Шугалей.

«Где бы они не находились, мы должны, соответственно, добиваться того, чтобы они ответили за свои действия», — резюмировал глава ФЗНЦ.

Напомним, россиянина Александра Франчетти заключили под стражу по решению чешского суда. В воскресенье, 12 сентября, он был задержан в аэропорту Праги.