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Олег Меньшиков заработает за сезон 12,5 миллиона рублей
Общество
Олег Меньшиков заработает за сезон 12,5 миллиона рублей
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 15 сентября. Художественный руководитель театра имени Ермоловой заключил новый контракт на грядущий сезон со своим театром как актер. Согласно контракту, только на игре в трех постановках он заработает 12,5 миллиона рублей до июля 2022 года. Всего же Олег Евгеньевич занят в семи постановках театра, но контрактом оговорены пока только три из них. Сюда не включены деньги, которые он получает как художественный руководитель и за игру в еще четырех постановках, где он участвует.

«На самом деле эта цифра рассчитана согласно тарифам, и ни одной лишней копейки Олег Евгеньевич не получит. У него по тарифной сетке самый высокий оклад по закону, он народный артист, во всех спектаклях у него главные роли. Идут они на основной сцене, и часто зрители идут именно на него», — рассказал источник в театре.

Согласно этому контракту, Олег Меньшиков должен появиться на сцене перед публикой 145 раз, именно столько спектаклей запланировано выпустить до 31 июля 2022 года. Отдельно репетиции контрактом не оговорены, так что они тоже входят в общую сумму. Спектакли, в которых участвует Меньшиков как актер, идут исключительно на основной сцене театра имени Ермоловой, во всех у худрука — главная роль. В репертуаре Олега Евгеньевича сейчас следующие спектакли: «1900», «Игроки», «Оркестр мечты. Медь», «Из пустоты… (восемь поэтов)», «Макбет», «Новогодний оркестр мечты», «Театральный экспромт». Четыре из них будут несколько раз сыграны уже до конца октября.

Напомним, ранее ФАН писал, что в театре Ермоловой предлагали сокращаемым артистам должности административных работников. Однако никто из актеров не только не согласился, но даже и не читал уведомления о сокращении.

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театр актеры театр имени ермоловой олег меньшиков
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