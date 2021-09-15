Тотальный ковид-беспредел на Кубани, а также за сколько можно отдохнуть на Черном море

С 1 августа на Кубани установлены дополнительные ковидные ограничения в отношении туристов, которые приезжают в регион. Только вот меры эти далеко не всегда работают.

Предыстория

Годом ранее, в апреле-мае, новости из Краснодарского края приходили тревожные. Во время первой волны количество заболевающих коронавирусом достигало 100 человек в сутки. Цифра эта была больше психологической, некоторые даже шутили, будто есть установка не сообщать более чем о сотне заболевших ежедневно. В это же время в регионе ввели тотальные ограничения: карантин, пропускной режим на автомобилях, патрули, которые штрафовали всех и вся за нарушения — тогда волну пандемии удалось сдержать.

Вторая волна коронавируса отмечалась показателем ровно в два раза большим. И снова шутки. Раз волна вторая, то и заболевших до двух сотен в день. Тогда меры тоже были, они работали, а люди действительно боялись коварного вируса.

В период уже третьей волны, летом 2021 года, в разгар курортного сезона в регионе решили усилить контроль за теми, кто едет отдыхать на Черноморское побережье. С 1 июля меры были ужесточены незначительно, а вот с 1 августа, согласно постановлению губернатора, заселиться в любое место размещения: гостиницу, гостевой дом, отель, пансионат, санаторий — можно только при наличии сертификата о вакцинации, в котором указано, что турист как минимум получил первый компонент вакцины. Есть и другой выход — наличие ПЦР-теста и согласие на вакцинацию в течение трех суток. Медотводы тоже принимаются.

ФАН решил выяснить, как на деле работают эти меры и какова сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

Чтобы не быть голословными, наши представители побывали в трех городах региона: Анапе, Сочи и Краснодаре. Как в отелях «со звездочками» и без, так и в апартаментах, которые сдавались на одном из популярных тревел-ресурсов.

anapa-official.ru / Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Итак, Анапа!

Прилетаем в город 29 августа. Он все еще отходит от последствий разрушительных ливней, а братья-таксисты пользуются случаем — дорога от аэропорта Витязево идет как раз через один из пострадавших участков. Пробка собирается приличная, а вместе с ней появляется и «повышенный спрос», и, как следствие, — увеличенный тариф на проезд.

«Это еще не очень много, приложение показывает 497 рублей. Да, раньше могло быть примерно 200–250. Но тарифы всегда «подскакивают», когда прилетает новый самолет — спрос рождает предложение», — делится с корреспондентом ФАН Константин, водитель такси.

Номер в небольшом гостевом доме нами был забронирован заранее на двое суток. Больше в Анапе находиться не имело смысла, так как купание в море запрещено — все еще грязное. Поэтому погулять, сходить на 800 ступенек к морю, совершить гастрономический тур по «вкусным» заведениям курорта и снова в путь. Но пока про ночлег.

Нас встречает хозяин объекта Андрей, который рассказывает о номере, его удобствах, получает деньги переводом на карту популярного банка и удаляется со словами: «Если будут вопросы — звоните».

Вопросов, в принципе, и нет. Ничего другого от простенького гостевого дома меньше чем за 1000 рублей в сутки никто не ожидал. В целом все чисто, комфортно и удобно. Рейтинг среди туристов высокий — 8,5 из 10. Считаем, что оправданно. При этом есть замечание: ПЦР-тесты, сертификаты и другие медицинские документы у нас не спросили. Первый звоночек.

Тут же был и второй, когда, немного придя в себя, мы отправились в соседний магазин. Без масок там были не только покупатели, но и продавец. Да, это небольшой магазин возле дома, но кто там отменил требования Роспотребнадзора неизвестно.

Дальше заходим в магазин крупной торговой сети. Там сотрудники в масках, но только номинально: у кого-то она на подбородке, у кого-то прикрывает рот. Покупатели в большинстве своем без средств защиты. Местные рестораны и кафе работают примерно на уровне сетевых магазинов.

Общаемся с туристами, которые живут в комфортабельном отеле на первой пляжной линии. Мужчина и женщина, приехавшие на отдых из Приморья, уверяют, что у них спросили сертификаты о прививках и что в номере даже есть антисептик, заботливо предоставленный отельерами.

В целом, по нашему субъективному мнению, Анапе есть куда расти в вопросе эпидемиологической безопасности.

пресс-служба администрации Сочи /

Продолжаем отдых в Сочи

Здесь мы решили поселиться в апартаментах, которые также заранее забронировали. Цена выше анапской в три раза, уровень комфорта при этом зашкаливает. Кто-то скажет, что в Сочи невозможно снять «хорошо и недорого», но это не так — проверено на себе.

Нас встречает хозяйка квартиры Ирина, которая рассказывает о том, как добраться до моря, что надо сделать, чтобы включить духовку, если вдруг мы решим что-то в ней запекать, показывает расположение посудомоечной машины и таблеток для нее. В гостиной — огромный плазменный телевизор, кожаный диван, вся необходимая техника и даже набор соль-сахар-чай. В комнате — шикарная двухспальная кровать, в санузле, помимо ванной, есть еще и душевая кабина. Общая площадь почти 70 квадратов! За 2500 рублей в сутки. Интересуемся, почему так дешево. Ирина говорит, так вышло. Не знаем, может повлияло динамическое ценообразование, как в поездах РЖД. А может то, что было начало сентября и отдыхающих было заметно меньше.

Ирина не стала спрашивать нас о сертификатах и прививках, но здесь и немного другая история. Это отдельная квартира в многоэтажке. Прямого контакта с десятками и сотнями отдыхающих, как в отелях, нет. Но мы-то туристы ответственные, привитые, а потому опасаться нечего. Добавлю, что перед нашим заселением в апартаментах была проведена качественная уборка с дезинфицирующими средствами, это видно невооруженным глазом.

Магазины, кафе, рестораны — соблюдение мер ковид-безопасности отмечается от случая к случаю. Но в целом все поставлено на совесть и ответственность отдыхающих.

пресс-служба администрации Краснодарского края /

Отправляемся в Краснодар

Едем в столицу Кубани на поезде «Ласточка» за 900 рублей, который домчит куда быстрее, чем любой автомобиль по серпантинам и пробкам. Всего 4 часа в пути, и вы на месте.

Сотрудники поездной бригады четко в масках, причем носят их по всем правилам — закрывая нос и рот. Впервые за время пребывания на Кубани встречаем даже перчатки на руках проводников.

А вот пассажиры о своей безопасности думают в последнюю очередь — в масках почти никого, но при этом многие чихают, кашляют и сморкаются. Хотя с симптомами ОРВИ лучше сидеть дома, говорят специалисты.

«За последний месяц число заболевающих ежедневно в Краснодарском крае варьируется от 232 до 258 человек. Всего за время пандемии в регионе выявлено уже более 70 тысяч заболевших, при этом почти 6 тысяч человек медикам спасти не удалось», — такие данные приводит оперативный штаб региона.

В Краснодаре наш выбор пал на сетевой отель неподалеку от центра города за 1450 рублей в сутки. При заселении впервые в Краснодарском крае у нас спросили о наличии сертификата о вакцинации. Но и тут не обошлось без нюансов — документ попросили лишь у того, на кого номер бронировался. Подтверждения вакцинации его гостя не потребовалось.

Магазины, общепит и другие заведения меры безопасности соблюдают частично. На входе в крупные торговые центры стоят «специально обученные» сотрудники, которые настоятельно требуют надеть маску, которая тут же снимается после прохождения «жесткого контроля».

Решаем протестировать еще один отель, находящийся неподалеку от того, в котором мы жили, и бронируем еще один номер за 1350 рублей. На входе встречает администратор, которая соглашается заселить нас раньше положенного времени, и тут же спрашивает, есть ли документы о вакцинации. На что получает утвердительный ответ. Бережно сканирует их и наши паспорта, ВПЕРВЫЕ нас благодарят за то, что мы ответственно подходим к своему здоровью и безопасности окружающих. Заселяемся в номер, в котором все тоже буквально стерильно. За это позже объект получает от нас высшую оценку на сервисе по заказу проживания. При этом отель не носит погонов, то есть звезд, и стоит довольно дешево.

pixabay.com /

Подводя итог

Он безусловно, субъективный, основанный лишь на том, что удалось увидеть. Но пока больше тройки с огромным минусом за безопасность туристов на Кубани рука поставить не поднимается. Очень много пробелов в этих вопросах, причем это, как выяснилось, не зависит от уровня и звездности гостиницы. Вопрос в отношении и в том, как люди выполняют свою работу.

«Знаете, в этой войне с коронавирусом, я потеряла двух самых дорогих людей — маму и папу», — с этой фразы начинается беседа в кафе с девушкой, которая села за соседний столик и удивлена, что там нечем даже обработать руки.

У Марины на этот случай есть антисептик и влажные салфетки с собой. И конечно же, руки можно просто помыть. Но это не ее «загон», а требование современности, не так ли?

«Мама не справилась с болезнью еще прошлым летом, 27 дней лежала на ИВЛ, поражение легких было очень большим. Я чернее тучи ходила все это время. А потом, когда позвонили из больницы… Ну вы понимаете все сами. Каждый, кто терял самого родного человека, меня поймет», — рассказывает Марина.

Отец ушел из жизни зимой. Тоже коронавирус и тоже ИВЛ. Привиться не успел. Вакцинация началась через неделю после того, как его не стало. Именно поэтому Марина была одной из тех, кто поставил прививку в первых рядах. Только рядов тогда и не было. Как и сейчас. Очереди на вакцинацию в регионах России отсутствуют, возможно, где-то и есть, но это скорее исключение.

По последним данным, в России привито чуть меньше половины взрослых россиян. О чем все еще думает другая половина?

Ранее ФАН писал, что Моргенштерн помог закрыть сбор в 168 млн рублей на лечение ребенка с СМА из Краснодарского края. Теперь маленький Илья Худоба сможет получить заветный укол самым дорогим в мире медицинским препаратом «Золгенсма».