Путин позвонил Медведеву для поздравления с днем рождения

Москва, 15 сентября. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев получил поздравления с днем рождения от президента страны Владимира Путина.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин позвонил Медведеву 14 сентября, чтобы поздравить его с праздником.

«Президент поздравил вчера Дмитрия Анатольевича с днем рождения, он звонил ему по телефону», — пояснил Песков журналистам.

Днем ранее Дмитрий Медведев отметил свое 56-летие, в этот день глава государства Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса, выявленного в его окружении. Как сообщил Песков, президент делает все необходимые тесты, а уход на самоизоляцию не привел к изменениям в работе российского лидера.

Также Песков провел параллель между высокой эффективностью вакцины от COVID-19 «Спутник V» и Путиным. У президента по-прежнему большое количество антител, добавил он.