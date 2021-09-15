Стало известно, на что надеялась защита Михаила Ефремова

15 сентября, Москва. Начало дня дало актеру Михаилу Ефремову надежду на смягчение наказания за ДТП, которое произошло летом 2020 года. Тогда в аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актер, управляющий автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Защитники артиста несколько раз пытались обжаловать наказание. После первого суда актер получил восемь лет колонии. Позднее срок был сокращен до семи с половиной лет, сегодня возникла надежда на то, что он окажется на свободе.

Адвокат настаивал на еще одной попытке рассмотрения дела. Аргументом его позиции являлись выводы, сделанные экспертами. Все дело в том, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Именно ремень мог бы изменить исход аварии, а соответственно, и наказание для актера было бы совершенно иным. Но это был последний довод.

Как недавно заявил сам артист по видеосвязи из камеры: для него не имеет значения, был погибший пристегнут или нет. Он полностью признает свою вину и раскаивается.

«Вся вина за ДТП по-любому на мне… Наверное, это послано за мою жизнь, образ Сергея Захарова никак не покидает меня, я молюсь за его жизнь», — заявил Ефремов.

Актер находится под арестом уже 16 месяцев. 9 из них — в колонии в Белгородской области. Еще одним аргументом, приведенным адвокатом Петром Хархориным, стало здоровье арестанта. В колонии у Михаила Ефремова часто случались приступы бронхиальной астмы, что подтверждают медицинские справки. Судья уже приобщил документы к материалам дела. Известно также, что без дела актер за решеткой не сидит. Он работает и много читает.

«Работа такая, что большое напряжение для глаз. Это сказалось: зрение сильно село. Уже в очках читает, хуже стал видеть. Вообще, здоровье ухудшилось», — заявлял ранее его защитник.

На конечный результат не повлияла и положительная характеристика популярного артиста. Приговор российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, оставили прежним.