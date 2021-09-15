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Милонов поддержал запуск горячей линии Роспотребнадзора о качестве мяса и рыбы
Общество
Милонов поддержал запуск горячей линии Роспотребнадзора о качестве мяса и рыбы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Жителям России необходим сервис, позволяющий больше узнать о составе продуктов, сделанных из мяса. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Собеседник поддержал запуск с 13 по 24 сентября Роспотребнадзором горячей линии по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции.

«Любые инициативы, связанные с контролем качества пищевых продуктов, я поддерживаю стопроцентно. Однако, я бы в первую очередь организовал подобные консультирования, касающиеся не мяса, а продуктов, сделанных из мяса, чтобы люди могли знать, из чего на самом деле сделаны колбасы, сосиски», — сообщил депутат.

Виталий Милонов привел несколько примеров критериев, сведения о которых должны быть известны покупателям.

«Чем накачена курица. Чем накачена свинина. Какие корма использовались. Какие антибиотики. Я считаю, что мы должны выгнать с нашего рынка негодяев, которые отравляют наших жителей, детей особенно, всевозможной некачественной продукцией: буженина, в которой в три раза больше веса, чем положено, сосиски с соей и прочее», — пояснил собеседник ФАН.

Милонов поддержал запуск горячей линии Роспотребнадзора о качестве мяса и рыбы
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В завершение он назвал еще одну сферу торговли, требующую пристального внимания во избежание инцидентов.

«Я считаю, что нужно ввести уголовную ответственность за продажу арбузов и фруктов, которые содержат опасные вещества, вызывающие расстройства у людей. Стоит человек, торгует арбузами, люди от них потом пластом лежат, а ему ничего. Максимум штраф заплатит. В тюрьму должен идти!» — подытожил народный избранник.

Ранее диетолог Ирина Писарева в беседе с ФАН поддержала принятые Роспотребнадзором изменения в школьном питании. В частности, специалист отметила, что вместо жарки во фритюре блюда для детей лучше запекать, тушить или отваривать.

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милонов роспотребнадзор
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