Кремль: Путин провел международный телефонный разговор

Москва, 15 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 сентября провел международный телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, он в скором времени проинформирует о подробностях разговора российского лидера. Кроме того, Песков добавил, что Путин продолжил общаться с участниками саммитов в Душанбе.

«Был международный телефонный разговор», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Уточняется, что 16 и 17 сентября в Душанбе состоятся саммиты ШОС и БРИКС. Президент России планировал лично принять в них участие, но позже сообщил об уходе на самоизоляцию, так как в его окружении стали заболевать коронавирусом.

Ранее Песков заявил, что глава государства получил приглашение на онлайн-саммит по борьбе с распространением COVID-19. Он отметил, что встреча лидеров стран в онлайн-формате назначена на 22 сентября.