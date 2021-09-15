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Google заплатит штраф и будет уважать российский закон
Общество
Google заплатит штраф и будет уважать российский закон
flickr.com  /  Robert Scoble

Цифровым компаниям придется уважать закон Российской Федерации или они должны убраться из нашей страны. Об этом ФАН заявил общественный лидер Андрей Кормухин, комментируя известие о том, что транснациональная корпорация пытается уйти от выполнения решения российского суда.

Ранее в интернете появилось видео о том, что московский офис Google пытается отвертеться от штрафа в 32,5 миллиона за отказ удалить запрещенную информацию, признанную вмешательством в выборы.

Лидер общественного движения «Сорок сороков», многодетный отец Андрей Кормухин сказал, что США и Европа обязаны чтить суверенитет России.

«Всем давно стало понятно, что Россия и так называемый объединенный Запад имеют разные нравственные приоритеты. Европа печется о привилегиях для сексуальных меньшинств и потворствует BLM-движению, которое под видом защиты свобод для чернокожих взращивает «расизм наоборот». Польша и Венгрия, к примеру, наказаны европейскими санкциями за противление повсеместному насаждению идеологии ЛГБТ. Подрастающее поколение в нашей стране защищено от вредной информации законом. В России чтут традиционную семью, любят свою Родину, хранят веру. Транснациональным корпорациям и цифровым информационным компаниям придется с этим считаться, культивировать пороки в России у них не получится. Они также не имеют никакого права вмешиваться в нашу внутреннюю политику», — подчеркнул общественник.

Многодетный отец напомнил, что в России в связи со стратегией национальной безопасности приняты поправки к законодательству, которые защищают суверенитет страны и наши традиционно-нравственные ценности. Он добавил, что закон в России отражает нормы морали и понятия справедливости большинства. Кормухин заметил, что Google придется выполнить решение российского суда — заплатить штраф и соблюдать закон, отражающий волю нашего народа, либо свернуть свою деятельность в нашем информационном пространстве и стране.

Ранее ФАН рассказал, с чем связана волна антироссийских высказываний польских политиков.

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google интернет штраф
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