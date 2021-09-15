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Песков рассказал о приглашении Путина на саммит по коронавирусу в США

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 12:52
Политика
Песков рассказал о приглашении Путина на саммит по коронавирусу в США
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 сентября. Президент России Владимир Путин получил приглашение на онлайн-саммит по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Встреча лидеров стран в онлайн-формате назначена на 22 сентября. Глава государства пока не принял окончательного решения о присоединении к переговорам, заявили в Кремле.

«Да, приглашение на этот саммит виртуальное было получено. Оно рассматривается», — подчеркнул Песков в ходе беседы с представителями прессы.

Сам президент России находится на самоизоляции из-за участившихся случаев заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении. Пресс-секретарь главы государства заверил, что Путин абсолютно здоров.

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Все новости / Политика / Песков рассказал о приглашении Путина на саммит по коронавирусу в США
путин россия сша саммит коронавирус COVID-19
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