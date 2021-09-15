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Песков заявил, что в Мали нет российских военнослужащих
Армия
Песков заявил, что в Мали нет российских военнослужащих
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 15 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Мали нет российского военного контингента.

Кроме этого, представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент переговоры об отправке в регион военнослужащих ВС РФ также не ведутся.

Ранее сообщалось, что начиная с мая 2021 года в Мали обострилась ситуация с мятежами. Временный глава государства Ба Ндау и премьер-министр Моктара Уана попали в плен к военным страны. Власть в регионе захватил временный вице-президент полковник Ассими Гойта.

В результате этого все лето в Мали не утихают акции протестов против коррупции, нечестных выборов и тотальной бедности населения. Пиком массовых выступлений стал период с 10 по 12 июля, когда полицейскими было убито минимум 11 человек.

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