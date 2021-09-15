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Песков пообещал выяснить, есть ли у Путина аккаунт на сайте госуслуг

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 13:05
Политика
Песков пообещал выяснить, есть ли у Путина аккаунт на сайте госуслуг
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 15 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал выяснить информацию о наличии у президента России Владимира Путина аккаунта на сайте госуслуг.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на данный момент он не располагает такими сведениями. Однако он пообещал поинтересоваться, зарегистрирован ли российский лидер на «Госуслугах».

Ранее Песков подтвердил, что ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров. Глава государства чувствует себя прекрасно, отметил представитель Кремля. Он также объяснил, что президент принял решение уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.

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путин песков госуслуги
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