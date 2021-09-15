Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 13:24
13:23
Общество
«Это похищение»: Шугалей раскритиковал незаконные аресты россиян в других странах
13:20
Экономика
«Русь-Украина» и споры о кириллице на фоне краха: как украинцам заговаривают зубы
13:19
Происшествия
Суд не удовлетворил жалобу на арест подозреваемого в халатности судмедэксперта
13:17
Общество
Олег Меньшиков заработает за сезон 12,5 миллиона рублей
13:17
Политика
Глава ЦИК Памфилова: права наблюдателей на выборах в России не ущемлены
13:16
Шоу-бизнес
Концерты Бузовой в Вологде и Череповце отменили из-за низкого спроса
13:16
Происшествия
Зарубивший женщину уралец в платье получил 16 лет колонии за убийство
13:15
Шоу-бизнес
Гришковец признался, что до сих пор жалеет о высказывании в отношении Земфиры
13:15
Политика
Путин вместе с президентом Казахстана обсудили по телефону обстановку в Афганистане
13:14
Политика
Глава ЦИК Памфилова исключила двойное голосование на выборах в Госдуму
Все новости
ЛДПР

Песков заявил, что в Кремле не обсуждали ситуацию с мигрантами в Подмосковье

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 13:01
Политика
Песков заявил, что в Кремле не обсуждали ситуацию с мигрантами в Подмосковье
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 15 сентября. Кремль не выносил конкретных решений в связи с инцидентом в Подмосковье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обсуждений для выработки мер тоже не велось, подчеркнул он. Песков заявил, что в Кремле не разбирали ситуацию с мигрантами. Правительство обеспокоено дефицитом рабочих рук из иностранных государств. Однако реакция в отношение нелегальных мигрантов должна следовать регулярно, пояснил представитель Кремля.

«Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе», — сказал Песков.

Ранее в деревне Бужаниново под Сергиевом Посадом нашли тело 67-летней изнасилованной пенсионерки. В надругательстве над женщиной и в ее убийстве подозревают двух иностранцев. Жители деревни устроили акцию, они потребовали встречи с руководством компании, где работали мигранты. Также люди призвали выселить граждан других государств из общежития, где обитали подозреваемые. Ситуацию взяла на контроль омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков заявил, что в Кремле не обсуждали ситуацию с мигрантами в Подмосковье
мигранты песков подмосковье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru