Песков заявил, что в Кремле не обсуждали ситуацию с мигрантами в Подмосковье

Москва, 15 сентября. Кремль не выносил конкретных решений в связи с инцидентом в Подмосковье, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обсуждений для выработки мер тоже не велось, подчеркнул он. Песков заявил, что в Кремле не разбирали ситуацию с мигрантами. Правительство обеспокоено дефицитом рабочих рук из иностранных государств. Однако реакция в отношение нелегальных мигрантов должна следовать регулярно, пояснил представитель Кремля.

«Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе», — сказал Песков.

Ранее в деревне Бужаниново под Сергиевом Посадом нашли тело 67-летней изнасилованной пенсионерки. В надругательстве над женщиной и в ее убийстве подозревают двух иностранцев. Жители деревни устроили акцию, они потребовали встречи с руководством компании, где работали мигранты. Также люди призвали выселить граждан других государств из общежития, где обитали подозреваемые. Ситуацию взяла на контроль омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова.