Аксенов назвал ряд условий для ухода с поста главы Крыма

Симферополь, 15 сентября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, при каких обстоятельствах покинет занимаемый пост.

По его словам, в этой ситуации есть всего два сценария: это решение президента России Владимира Путина или волеизъявление жителей полуострова на выборах.

«Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан, у меня других целей нет. А "снимают" меня чуть ли не каждый день, это нормальный процесс», — прокомментировал Аксенов слух о своей отставке.

Вместе с тем он добавил, что не планирует даже тратить время на заслуженный отдых. В течение последних лет у него накопилось около восьми месяцев отпуска, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Аксенов ответил на вопросы крымчан в ходе прямой линии. За все время мероприятия поступило 3777 сообщений.