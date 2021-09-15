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Аксенов назвал ряд условий для ухода с поста главы Крыма

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 12:45
Политика
Аксенов назвал ряд условий для ухода с поста главы Крыма
facebook.com  /  Сергей Аксенов

Симферополь, 15 сентября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, при каких обстоятельствах покинет занимаемый пост.

По его словам, в этой ситуации есть всего два сценария: это решение президента России Владимира Путина или волеизъявление жителей полуострова на выборах.

«Я не могу подвести ни лидера, ни крымчан, у меня других целей нет. А "снимают" меня чуть ли не каждый день, это нормальный процесс», — прокомментировал Аксенов слух о своей отставке.

Вместе с тем он добавил, что не планирует даже тратить время на заслуженный отдых. В течение последних лет у него накопилось около восьми месяцев отпуска, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Аксенов ответил на вопросы крымчан в ходе прямой линии. За все время мероприятия поступило 3777 сообщений.

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