Песков: ситуация с запуском ракет в КНДР находится под наблюдением российских военных

Москва, 15 сентября. Российские военные тщательно следят за ситуацией с запуском ракет на территории КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Южнокорейские военные зафиксировали запуск баллистических ракет в направлении Японского моря. Снаряды вылетели с разницей в несколько минут и преодолели расстояние около 800 километров.

На этом фоне премьер-министр Японии Есихидэ Суга распорядился созвать Совет национальной безопасности. По его словам, ракеты приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Пентагоне также отреагировали на произошедшее, заверив, что запуски не угрожают американцам или их союзникам.

Северная Корея уже пятый раз в этом году проводит испытания вооружений. В конце прошлой недели в республике протестировали новую крылатую ракету большой дальности.