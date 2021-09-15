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Песков: подорожание газовых фьючерсов в Европе не имеет отношения к России

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 12:57
Экономика
Песков: подорожание газовых фьючерсов в Европе не имеет отношения к России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил новости о рекордном подорожании газа в Европе.

Данные процессы не имеют никакого отношения к России. Официальный представитель Кремля пояснил, что спотовые цены на газ не влияют на стоимость топлива, поставляемого по трубам.

«Получатели трубного газа не подвержены ценовой волатильности», — заявил Песков.

Кроме того, данные колебания цен не дойдут до России. Запуск «Северного потока — 2» ощутимо сбалансирует ценовой уровень на природный газ, разъяснил пресс-секретарь главы государства.

В ходе торгов биржи ICE Futures в среду стоимость газа в Европе достигла нового рекорда. Впервые в истории она выросла до отметки в 950 долларов за тысячу кубометров.

Переход Европы на политику зеленой энергетики перекрыл этим странам возможность купировать взлет газовых цен. Генерация угля ограничена оставшимися мощностями, сообщил ранее эксперт Иван Тимохин из Vygon Consulting.

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