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Введение нового локдауна на фоне пандемии не планируется в России

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 13:09
Общество
Введение нового локдауна на фоне пандемии не планируется в России
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 15 сентября. Строгие ограничительные меры не планируют вводить в России на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России не обсуждает возможность введения локдауна в стране.

«Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

В результате диапазон мнений очень широкий. Однако вопроса о введении новых ограничений в России в настоящее время не стоит, заявил Песков.

Российские врачи зафиксировали коронавирус у 18 841 жителя в 85 регионах страны за минувшие сутки. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,4% из них. Об этом ранее рассказали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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