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Парламентские выборы в Крыму посетят наблюдатели из Франции
Политика
Парламентские выборы в Крыму посетят наблюдатели из Франции
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 15 сентября. Трое иностранных наблюдателей из Франции изъявили желание принять участие в парламентских выборах в Крыму, сообщил глава регионального избиркома Михаил Малышев.

О намерении французских чиновников посетить выборы в российском регионе Малышев сообщил в ходе конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Кандидатуры иностранцев уже зарегистрировал ЦИК. Остался нерешенным только вопрос присутствия иностранцев непосредственно на полуострове.

«Вопрос, захотят они доехать до Крыма или нет, но планируют приехать. Поэтому не исключено их присутствие», — добавил чиновник.

Парламентские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, по всей стране открыто 96 тысяч избирательных участков.

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