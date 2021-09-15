Ополчение «Хашд Шааби» пополняет ряды бывшими членами в преддверии выборов в Ираке

Багдад, 15 сентября. По меньшей мере 30 000 бывших членов иракского народного ополчения «Хашд Шааби» будут вновь приняты в состав структуры.

Высокопоставленный чиновник «Хашд Шааби» Фалех аль-Файяд заявил по местному телевидению, что вооруженное формирование будет использовать собственные средства для финансирования процедуры повторного набора персонала. Он также призвал правительство вновь мобилизовать бойцов, которые ранее были отстранены.

Аналитики издания The Arab Weekly считают, что этот шаг был предпринят в решающий момент, когда Багдад готовится к парламентским выборам 10 октября.

At least 30,000 former members of Iraq’s Hashed al-Shaabi (Popular Mobilisation Forces-PMF) are to be reinstated and receive their salaries, the paramilitary coalition announced Monday. https://t.co/WptHUw5Cwm — The Arab Weekly (@ArabWeekly) September 14, 2021

Примечательно, что всего несколько дней назад правительство премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми одобрило законопроект об обязательной военной службе спустя 18 лет после его отмены. Такое решение было принято с целью положить конец межконфессиональной поляризации, спровоцированной такими влиятельными структурами, как «Хашд Шааби».

Эксперты уверены, что решение о восстановлении бывших членов формирования является прямым посланием Аль-Казыми, который изо всех сил пытается взять вопросы безопасности под контроль правительства.

Командование «Хашд Шааби», в свою очередь, рассматривает намерения премьера как угрозу влиянию ополченцев. За последние несколько лет проиранским бойцам удалось получить должности в государственных учреждениях и военных институтах, создав «государство в государстве».

Iraq's youth sceptical of proposed return of military service https://t.co/H4Oc6VQdfX — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 12, 2021

Кроме того, лидеров шиитского формирования, вероятно, насторожили заявления Аль-Казыми о грядущем избирательном процессе. Премьер Ирака предпринял ряд мер по предотвращению фальсификаций на выборах, повышению безопасности граждан во время голосования и реализации тактики, направленной на повышение явки избирателей.

По мнению экспертов, глава иракского правительства пытается разработать подход, который не будет провоцировать Иран, но в то же время положительно повлияет на стабильность государства и гарантирует легитимность избирательного процесса в глазах международных наблюдателей.

Багдад надеется обеспечить жесткие меры безопасности, чтобы предотвратить нарушения и мошенничество во время избирательного процесса. Однако «Хашд Шааби» и другие проиранские структуры остерегаются, что такие инициативы снизят их шансы на успех на предстоящих выборах.

Федеральное агентство новостей /

Аналитики полагают, что возвращение 30 000 бывших членов в состав ополчения необходимо рассматривать с большим подозрением, поскольку этот шаг посылает четкий сигнал правительству. По словам политологов, своими действиями шиитское формирование хочет заявить о готовности прибегнуть к насилию, чтобы сохранить свои интересы и позиции Тегерана.

Число членов данного военного формирования до восстановления бывших бойцов составляло более 160 000. При этом фракции «Хашд Шааби» имеют связи с проиранскими политическими партиями, которые участвуют в выборах.

Лидер парламентской фракции шиитского блока «Фатах» Ахмад Ассади заявил, что министерство финансов дало зеленый свет для реинтеграции 30 000 членов в «Хашд Шааби», которые формально действуют под эгидой аппарата безопасности Ирака.

Thousands of members of Iraq's Hashed al-Shaabi paramilitary alliance gathered in Baghdad on Tuesday to mourn comrades killed in American air strikes along the Syrian border. https://t.co/ahQBGkKIue pic.twitter.com/UeSC4vUieb — Politico Anatomy (@PoliticoAnatomy) June 29, 2021

Грядущие выборы

Всеобщие выборы в Ираке должны были состояться в мае 2020 года, но были перенесены на 10 октября 2021-го. Проведение досрочного голосования в парламент было главным требованием активистов, устроивших массовые антиправительственные демонстрации в конце 2019 года из-за царящей в высших органах власти коррупции, низкого уровня жизни населения и растущей безработицы.

Новое законодательство позволяет гражданам выбирать отдельных политиков вместо того, чтобы голосовать по партийным спискам. Теперь каждый депутат будет представлять определенный избирательный округ (всего — 83). За 329 мест в парламенте будут бороться более чем три тысячи кандидатов.

Население республики составляет 40 миллионов человек. Иракские граждане, проживающие за рубежом, будут отстранены от участия в голосовании.