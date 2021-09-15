Песков заявил, что ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров

Москва, 15 сентября. Президент России Владимир Путин, накануне ушедший на самоизоляцию, абсолютно здоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Путин делает все необходимые тесты. При этом уход на самоизоляцию не привел к изменениям в работе российского лидера.

«Это никоим образом не приводит к сужению его круга общения и к замедлению темпа его рабочего графика. По сути это ничего не меняет», — сообщил Песков.

Накануне, 14 сентября, стало известно, что Путин отправляется на самоизоляцию. Данное решение связано со случаями заболевания коронавирусом в его окружении.