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Кассационный суд оставил без изменений приговор осужденному за ДТП Ефремову
Общество
Кассационный суд оставил без изменений приговор осужденному за ДТП Ефремову
Пресс-служба Мосгорсуда

Москва, 15 сентября. Кассационный суд не стал смягчать приговор актеру театра и кино Михаилу Ефремову, который был осужден за смертельное ДТП в центре Москвы.

Второй кассационный суд Москвы 15 сентября рассмотрел жалобу адвокатов Михаила Ефремова на вынесенный ранее приговор за ДТП. Его оставили без изменений. Адвокатам актера театра и кино не удалось добиться смягчения наказания с 7,5 лет колонии общего режима.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. В результате ДТП скончался водитель-экспедитор Сергей Захаров. Ефремов отбывает наказание в одной из колоний Белгородской области.

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