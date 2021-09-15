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Впервые в России белуха родила в неволе
Общество
Впервые в России белуха родила в неволе
wikipedia.org  /  Steve Snodgrass

Владивосток, 15 сентября. В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи — это первый случай рождения белого кита в условиях дельфинария в России.

Мамой стала 14-летняя белуха Джессика, она родила крепкую малышку 1 августа. Об уникальном опыте рассказали сотрудники океанариума, а также показали девочку с мамой на видео, сообщает ИА PrimaMedia.

«Джессика родила самостоятельно, наша помощь ей не потребовалась, — пояснил руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев. — Девочка появилась на свет ночью, в 20 минут второго, и почти сразу стала сама питаться материнским молоком, хотя у белух это не всегда происходит в первые сутки после рождения. Джессика, которая оказалась очень заботливой матерью, вначале кормила детеныша один-два раза в час, сейчас это происходит реже, но продолжительней. Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни».

По сообщению специалистов, отец-белуха по имени Лер после пополнения в семействе старался надолго не отходить от своих «домашних». Первые несколько дней после рождения, когда детеныш еще только учился плавать, родители подталкивали его к поверхности, поддерживая на воде. И уже через неделю малышка научилась надолго задерживать дыхание.

Сейчас у нее происходит первая линька, биологи говорят, что этот естественный процесс означает не только смену цвета, но и то, что маленький кит развивается нормально.

«Мы внимательно наблюдаем за белухами, но стараемся лишний раз не тревожить кормящую мать и малыша, — рассказал Игорь Костычев. — Первые недели жизни сопряжены с высоким риском для здоровья и благополучия детеныша, особенно у матерей-первородок. Это совпадает с тем, что происходит у белух в природе».

Когда закончится строгий «ясельный» карантин, за первым детенышем белухи, рожденным в российском океанариуме, смогут наблюдать не только тренеры и ветеринары, но и ученые. Джессика и ее малыш уже являются объектами пристального внимания морских биологов и гидроакустиков.

Ранее ФАН сообщал, что необычные древние животные стали новыми обитателями Приморского океанариума.

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