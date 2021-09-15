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Эксперт SafeNet Бедеров обнаружил уязвимость на портале «Госуслуги»
Экономика
Эксперт SafeNet Бедеров обнаружил уязвимость на портале «Госуслуги»
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 15 сентября. Уязвимость, позволяющая перенаправлять пользователей на сторонние ресурсы, обнаружена на портале «Госуслуги». Об этом сообщил эксперт инжинирингового центра SafeNet Игорь Бедеров.

Даная уязвимость относится к типу скрытого редиректа (covert redirect), пояснил специалист для РИА Новости. Так, человек попадает на страницу ввода проверки запроса со стороны человека или робота — «капча». Затем он может быть переадресован на другой сетевой ресурс. В частности, тот может содержать вредоносное программное обеспечение, которое будет установлено на элктронное устройство пользователя.

Бедеров отметил, что зачастую видна только первая часть ссылки, которая указывает на портал «Госуслуги». При этом перенаправляющая часть ссылки будет обрезана самой социальной сетью или мессенджером.

Злоумышленники во многом увеличили число киберпреступлений в условиях коронавирусной пандемии. Как не стать жертвой мошенников и сохранить сбережения, рассказал ФАН.

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