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Змеи смогли выжить после падения астероида, который уничтожил динозавров 66 млн лет назад
Наука
Змеи смогли выжить после падения астероида, который уничтожил динозавров 66 млн лет назад
eyeni.mobi

Лондон, 15 сентября. Ученые из Университета Бата вместе с коллегами из Бристоля и Кембриджа сравнили гены змей, найденные в окаменелостях, с ДНК современных пресмыкающихся.

Генетический анализ продемонстрировал, что каждый из четырех тысяч видов змей, живущих сегодня, можно проследить до нескольких видов, которым удалось пережить столкновение с астероидом 66 млн лет назад. Этот же космический объект уничтожил динозавров. По словам исследователей, змеи смогли выжить благодаря длинным телам и способности обходиться долгое время без пищи.

«Результаты нынешнего исследования весьма примечательны, потому что демонстрируют, что современные змеи произошли от небольшого числа общих предков после массового вымирания в конце мелового периода», — сообщил кандидат наук Стив Аллейн.

Со временем змеи заняли новые эволюционные ниши и места обитания, которые до этого занимали их конкуренты. Начали появляться новые виды, такие как древесные и морские. По словам ученых, вымирание — это форма созидательного разрушения. Оно помогает выжившим животным использовать пробелы в экосистеме и развиваться.

Sasapost перечислил пять массовых вымираний в истории Земли за последние 500 млн лет. Первое вымирание называется Ордовикско-силурийским, поскольку оно произошло на стыке двух периодов.

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змеи астероид вымирание
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