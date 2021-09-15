Змеи смогли выжить после падения астероида, который уничтожил динозавров 66 млн лет назад

Лондон, 15 сентября. Ученые из Университета Бата вместе с коллегами из Бристоля и Кембриджа сравнили гены змей, найденные в окаменелостях, с ДНК современных пресмыкающихся.

Генетический анализ продемонстрировал, что каждый из четырех тысяч видов змей, живущих сегодня, можно проследить до нескольких видов, которым удалось пережить столкновение с астероидом 66 млн лет назад. Этот же космический объект уничтожил динозавров. По словам исследователей, змеи смогли выжить благодаря длинным телам и способности обходиться долгое время без пищи.

«Результаты нынешнего исследования весьма примечательны, потому что демонстрируют, что современные змеи произошли от небольшого числа общих предков после массового вымирания в конце мелового периода», — сообщил кандидат наук Стив Аллейн.

Со временем змеи заняли новые эволюционные ниши и места обитания, которые до этого занимали их конкуренты. Начали появляться новые виды, такие как древесные и морские. По словам ученых, вымирание — это форма созидательного разрушения. Оно помогает выжившим животным использовать пробелы в экосистеме и развиваться.

Sasapost перечислил пять массовых вымираний в истории Земли за последние 500 млн лет. Первое вымирание называется Ордовикско-силурийским, поскольку оно произошло на стыке двух периодов.