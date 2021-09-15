Концерты Бузовой в Вологде и Череповце отменили из-за низкого спроса

Вологда, 15 сентября. Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова не выступит в двух городах Вологодской области — Вологде и Череповце. Причиной отмены ее концертов могли стать низкие спросы.

Концертный график исполнительницы хита «Танцуй под Бузову» на осень включал ее выступления на площадках «Вологдаконцерта» и Ледового дворца в Череповце, однако они были отменены. Организаторы из Вологды аргументировали свое решение «низким потребительским спросом». В Ледовом дворце, на сцену которого Бузова должна была выйти 30 сентября, причину отмены ее выступления так и не назвали.

«Уважаемые зрители! С сожалением сообщаем вам, что концерт Ольги Бузовой, запланированный на 30 сентября в Ледовом дворце отменяется», — указывается в сообщении, распространенном Ледовым дворцом.

Певица Ольга Бузова ранее изъявила желание поступить на исторический факультет в МГУ. На это ее вдохновил просмотр сериала «Историк» с Павлом Артемьевым в главной роли.