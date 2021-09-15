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Участки для голосования на думских выборах откроют в 144 государствах

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 12:38
Политика
Участки для голосования на думских выборах откроют в 144 государствах
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Москва, 15 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о числе избирательных участков, которые откроются за границей. Пункты для голосования разместят в 144 странах.

Россияне смогут принять участие в выборах на 348 участках за рубежом, еще семь откроют в городе Байконур, подчеркнула руководитель комиссии. Памфилова выступила с заявлением на заседании ЦИК.

«Российские граждане за рубежом смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 избирательных участков, еще семь участков находится у нас в городе Байконур республики Казахстан», — сообщила глава комиссии.

Ранее Памфилова рассказала о числе участков для голосования, которые будут функционировать на территории России. По ее словам, для избирателей будут доступны 93,5 тысячи привычных пунктов. Еще 2,5 тысячи участков откроют в местах временного пребывания граждан.

Выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября. Состав органа определяется при помощи смешанной избирательной системы.

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