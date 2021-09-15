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Памфилова сообщила об открытии 96 тысяч избирательных участков для выборов

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 13:21
Политика
Памфилова сообщила об открытии 96 тысяч избирательных участков для выборов
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 15 сентября. Для голосования на выборах в Госдуму откроется 96 тысяч избирательных участков по всей стране, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, все избирательные участки откроются утром 17 сентября. В их числе 93,5 тысячи участков, которые привычны для избирателей, еще 2,5 тысячи — это те пункты, которые образованы в местах временного пребывания избирателей.

Участки откроются даже в госпиталях, где проходят лечение россияне, болеющие коронавирусом. Такие пункты будут организованы в «красных зонах», так как есть заявки от больных и медицинского персонала, уточнила Элла Памфилова.

Думские выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября.

Ранее Памфилова сообщила, что представители Центризбиркома проведут встречу с членами наблюдательских сообществ на выборах в Госдуму. По ее словам, среди участников встречи будут международные наблюдатели.

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