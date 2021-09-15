Комиссия Совфеда совместно с ЦИК и РКН обсудят невмешательство в выборы

Москва, 15 сентября. Комиссия Совета Федерации проведет заседание, на котором обсудят вопрос о невмешательстве в выборы в Государственную думу России.

По словам главы Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, заседание проведут совместно с представителями Центризбиркома (ЦИК), Роскомнадзора (РКН), МИД и ЦИК. Мероприятие запланировано на 16 сентября.

Выборы в Государственную думу будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США во вмешательстве в российские выборы. Данные, которые это подтверждают, он назвал достаточно серьезными. Соответствующие документы передали американскому послу Джону Салливану, который пообещал изучить информацию.