Politico: США могут начать поставлять Украине систему ПВО «Железный купол»

Вашингтон, 15 сентября. Соединенные Штаты могут начать поставку систем противовоздушной обороны «Железный купол». Об этом сообщает издание Politico.

В Палате представителей Конгресса США подали законопроект, согласно которому Киеву планируют выделить больше денег на оборону. Также в документ включена поправка, которая требует от Пентагона проработать варианты продажи или передачи существующих систем ПВО.

Аналитик отмечает, что в законопроекте на 2022 финансовый год не указывается какой именно комплекс следует передать Украине. Однако один из сотрудников конгресса сообщил, что две армейские батареи Iron Dome являются главными кандидатами, так как в армии мало подобных систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу со стороны России, говорится в статье Politico.

Ранее сообщалось, что Вашингтон одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 60 миллионов долларов. Он будет включать в себя дополнительные противотанковые системы Javelin и другие оборонительные вооружения.