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Минобороны РФ объявило о завершении российско-белорусских учений «Запад-2021»
Армия
Минобороны РФ объявило о завершении российско-белорусских учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 сентября. Вооруженные силы России и Белоруссии завершили стратегические учения «Запад-2021», сообщили в Министерстве обороны РФ.

Итоги тренировочных мероприятий подвел замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров. По его словам, маневры подтвердили готовность России и Белоруссии в самые короткие сроки реагировать на внешние угрозы.

«Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага», — заявил Евкуров.

Масштабные военные учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах при участии 200 тысяч военнослужащих. Военные из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии также принимали участие в маневрах. Представители Китая, Вьетнама и Мьянмы выступили в качестве наблюдателей.

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минобороны рф евкуров запад-2021
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