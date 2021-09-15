«Золотая бригада ЛНА» провела операцию против чадских боевиков на юге Ливии

Тарбу, 15 сентября. Главное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) объявило о проведении операции против наемников и боевиков чадской оппозиции на юге страны.

Согласно заявлению Отдела военной информации вооруженных сил, накануне специальная оперативная группа бригады Тарик бен Зияд уничтожила колонну транспортных средств и бронетехники. Бойцы подразделения ликвидировали десятки экстремистов.

Операция проводилась при поддержке авиации. Истребители ЛНА нанесли несколько ударов по объектам террористов в районе Тарбу возле южной границы страны.

В ходе столкновений с бандформированиями погиб солдат Мустафа Ашраф Ибрагим аль-Хаси. Уроженец города Дерна получил смертельные ранения в окрестностях Джебель бен Канима.

Военные на данный момент прочесывают местность и преследуют остатки группировки в приграничных районах.

Начальник Управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб подтвердил, что операция проведена в рамках усилий по обеспечению безопасности региона. Армия продолжит деятельность по ликвидации наемников и террористических формирований на юге страны.

На этом фоне Чад и Нигер объявили о состоянии боеготовности. Они усилили присутствие своих военных подразделений на границах, чтобы предотвратить возможное проникновение боевиков из Ливии.

В последние годы вооруженные силы под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара ведут кампанию по пресечению угрозы, исходящей от экстремистов.

Чадские боевики замешаны в нескольких преступлениях против местного населения, включая похищения людей, контрабанду, торговлю топливом и наркотиками. Они также заключили союз с группировками из города Мисурата в борьбе с ЛНА в недавней войне по освобождению Триполи.

После убийства президента Идриса Деби в апреле 2021 года Ливийская национальная армия привела свои войска в состояние боевой готовности в приграничных районах. Руководство опасалось активизации чадских повстанцев.

В марте корреспонденты ФАН побывали на базе одного из самых боеспособных подразделений вооруженных сил — бригады Тарик бен Зияд. Они рассказали о подготовке личного состава «Золотой бригады ЛНА», как ее еще называют, к борьбе с экстремистскими группировками и работе по обеспечению безопасности в государстве.