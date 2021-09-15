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Политолог Август высоко оценила усилия властей Петербурга по реабилитации инвалидов
Общество
Политолог Август высоко оценила усилия властей Петербурга по реабилитации инвалидов
Федеральное агентство новостей  / 

Посещение губернатором Петербурга нового реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями, в том числе для детей-инвалидов, — важный знак для всех петербуржцев: власть ведет социально-ориентированную политику, направленную на улучшение жизни города и всех горожан, а не только тех, кто нуждается в особой защите. Такое мнение в беседе с ФАН высказала политолог, политтехнолог Алена Август.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии нового центра социальной реабилитации инвалидов в Кировском районе города
Невские Новости  / Дарья Зуева

Ранее стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии нового центра социальной реабилитации инвалидов в Кировском районе города. Здание на улице Морской пехоты общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров возведено как реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями, в том числе для детей-инвалидов. Беглов осмотрел спортивный зал, инфракрасную сауну, соляные пещеры, компьютерные классы, зоны психологической разгрузки. Гордость центра — это бассейн со специальным подъемником для людей с ограниченными возможностями, в котором можно заниматься даже на инвалидной коляске, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Комментируя появление такого центра, политолог Алена Август отметила, что отношение к людям с ограниченными возможностями — показатель цивилизованности общества, очень хорошо, что Петербург активно занимается проблемами инвалидов.

«Такие реабилитационные центры очень нужны, — отметила эксперт. — Они несут не только медицинскую и психологическую функцию, это еще очень важная социальная история. Важно, чтобы здоровые люди — с руками, ногами — понимали, что рядом есть те, кто нуждается в помощи. Люди, физические возможности которых ограничены, могут иметь безграничные душевные силы, но при этом они нуждаются в эмоциональной и физической поддержке».

Политолог Август высоко оценила усилия властей Петербурга по реабилитации инвалидов
Невские Новости  / Дарья Зуева

Август указала, что во многих странах уже создана так называемая безбарьерная среда для маломобильных категорий населения, а нам на этом пути еще многое нужно сделать.

«Доступная среда для всех — это очень важно, — отметила она. — Чем больше будет реабилитационных центров, чем доступнее станет среда, тем скорее мы придем к осознанию, что ограничение в физических возможностях не должно ограничивать возможности социальные. Такие центры, как тот, что открылся в Петербурге, очень нужны в социальном плане: вокруг них может возникать коммьюнити людей, которые помогают тем, кто в этом нуждается. Речь идет даже не о материальной помощи, а, скорее, об эмоциональной поддержке и равноправном общении», — отметила собеседница ФАН.

Виталий Милонов и Александр Беглов в новом реабилитационном центре
Невские Новости  / Дарья Зуева

Наличие таких программ показывает, что власти Северной столицы ориентированы на помощь всем горожанам, в том числе социально незащищенным, отмечают эксперты.

Ранее политолог Дмитрий Солонников оценил роль губернатора Санкт-Петербурга в том, что Москва готова вкладываться в инфраструктурные проекты, призванные кардинально улучшить жизнь Северной столицы.

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