Жена рок-певца Оззи Осборна назвала свои бои с мужем легендарными

Лос-Анджелес, 15 сентября. Жена британского рок-певца Оззи Осборна Шэрон призналась, что ее отношения с известным супругом можно назвать нестабильными и вспомнила о драках в семье.

Осборн познакомился со своей будущей супругой, когда ей было всего 18 лет. Встречу устроил отец девушки, так как в то время он руководил группой музыканта Black Sabbath. Брак звезды с Шэрон был довольно «нестабильным», как признается сама супруга Оззи Осборна. Она назвала бои с мужем «легендарными», и отметила, что они прекратились 20 лет назад. При этом супруга исполнителя с улыбкой вспоминает то время, сообщает Daily Mail.

«Мы говорим только правду. У некоторых людей непостоянные отношения, и наши отношения были очень нестабильными», — пояснила Шэрон.

Она уверена, что несмотря на все драки и частые конфликты, их союз можно смело назвать «историей любви». Это не первый раз, когда звездная пара рассказывает о проблемах в отношениях. В сентябре прошлого года Шэрон вспомнила, как однажды музыкант накинулся на нее и начал душить. Женщине чудом удалось вызвать полицию, чтобы спасти себя и своих детей.