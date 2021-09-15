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Жена рок-певца Оззи Осборна назвала свои бои с мужем легендарными

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 12:18
Шоу-бизнес
Жена рок-певца Оззи Осборна назвала свои бои с мужем легендарными
ozzy.com  /  Sony Music Entertainment.

Лос-Анджелес, 15 сентября. Жена британского рок-певца Оззи Осборна Шэрон призналась, что ее отношения с известным супругом можно назвать нестабильными и вспомнила о драках в семье.

Осборн познакомился со своей будущей супругой, когда ей было всего 18 лет. Встречу устроил отец девушки, так как в то время он руководил группой музыканта Black Sabbath. Брак звезды с Шэрон был довольно «нестабильным», как признается сама супруга Оззи Осборна. Она назвала бои с мужем «легендарными», и отметила, что они прекратились 20 лет назад. При этом супруга исполнителя с улыбкой вспоминает то время, сообщает Daily Mail.

«Мы говорим только правду. У некоторых людей непостоянные отношения, и наши отношения были очень нестабильными», — пояснила Шэрон.

Она уверена, что несмотря на все драки и частые конфликты, их союз можно смело назвать «историей любви». Это не первый раз, когда звездная пара рассказывает о проблемах в отношениях. В сентябре прошлого года Шэрон вспомнила, как однажды музыкант накинулся на нее и начал душить. Женщине чудом удалось вызвать полицию, чтобы спасти себя и своих детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена рок-певца Оззи Осборна назвала свои бои с мужем легендарными
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