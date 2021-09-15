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Определены первые россияне, которые выиграли призы среди привившихся от COVID-19

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 12:26
Общество
Определены первые россияне, которые выиграли призы среди привившихся от COVID-19
pixabay.com

Москва, 15 сентября. Подведены итоги первого розыгрыша денежных призов среди россиян, которые вакцинированы против коронавирусной инфекции.

Номера выигрышных сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье», сообщает пресс-служба правительства. Всего определено 500 победителей. Информация о призе будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Случайных победителей среди участников выбирает компьютер. Всего их будет одна тысяча человек, каждый из которых получит по 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщалось, автомобиль разыграют среди пенсионеров, вакцинированных после 6 сентября в Прикамье. Необходимо привить 90% населения данной категории.

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вакцинация лотерея приз коронавирус
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