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Депутат Рады Кузьмин назвал спасительным второй президентский срок для Зеленского
Политика
Депутат Рады Кузьмин назвал спасительным второй президентский срок для Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 15 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, исходя из собственных корыстных побуждений, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

По словам представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», второй президентский срок для Зеленского будет спасительным, так как только он убережет его от уголовного преследования «за совершенные преступления». Раньше Зеленский говорил, что президентом будет только один срок, выполнит свои обещания и уедет отдыхать, но ситуация складывается таким образом, что все идет ко второму сроку. Обещания не выполнены, а новая риторика президента показывает, что он будет баллотироваться снова, уверен Кузьмин.

«По закону только президентский иммунитет освобождает гражданина Украины от наказания за совершенные преступления. Другими словами, только второй президентский срок спасет его от неминуемого тюремного заключения и уголовного преследования», — высказался нардеп.

Кузьмин уверен, что Зеленский боится возмездия за незаконное закрытие некоторых телеканалов и уничтожение ряда электронных СМИ, а также преследование оппозиционных лидеров. Все слезливые высказывания президента о родине являются лишь прикрытием и «дымовой завесой», заключил депутат.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что отношение Зеленского к России резко изменилось после его назначения президентом Украины. По мнению парламентария, слова Зеленского о силовом решении ситуации в Донбассе и противостоянии с Россией ориентированы на внутреннюю аудиторию.

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Все новости / Политика / Депутат Рады Кузьмин назвал спасительным второй президентский срок для Зеленского
украина зеленский кузьмин
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