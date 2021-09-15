Юный житель Камчатки спас тонущего ребенка в бухте Крашенинникова

Петропавловск-Камчатский, 15 сентября. Подросток увидел тонущего ребенка в бухте Крашенинникова во время прогулки.

Несовершеннолетний, которого пришлось спасать студенту, спустился в воду недалеко от Гражданского пирса. Впоследствии он не рассчитал силы и уже, не имея возможности выбраться самостоятельно из «ловушки», начал тонуть.

Прогуливавшийся с товарищем студент слышал крики о помощи. Затем юноша прыгнул в воду, чтобы спасти ребенка. По словам парня, мальчик тянул его на дно, поэтому плыть с ним было невозможно. В связи с этим подросток был вынужден прижать ребенка к стене и дожидаться спасателей.

Прибывшие сотрудники МЧС оперативно оказали помощь несовершеннолетним. Спасенного мальчика доставили с переохлаждением в медицинское учреждение.