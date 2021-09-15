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Глава МИД Китая Ван И призвал развивать отношения между Пекином и Сеулом
Политика
Глава МИД Китая Ван И призвал развивать отношения между Пекином и Сеулом
kremlin.ru

Сеул, 15 сентября. Китаю и Южной Корее необходимо прилагать совместные усилия для становления единства духа из-за глобальных геополитических изменений, заявил глава МИД страны Ван И.

Министр призвал развивать отношения между Пекином и Сеулом. Он выступил с заявлением перед встречей с южнокорейским коллегой Чон Ый Еном. Взаимоотношения сторон должны становиться «лучше, активнее, шире и устойчивее», подчеркнул Ван И.

«Китай и Корея — близкие соседи, которые не могут переехать, и партнеры, пути которых не могут разойтись», — заявил глава МИД.

Ранее Ван И провел телефонные переговоры с иранским министром иностранных дел Амиром Абдоллахианом, передает Национальная служба новостей. Стороны обсудили вопрос восстановления Афганистана.

Также в МИД Китая комментировали вывод американских войск из восточного государства. Эвакуация контингента из Афганистана стала неизбежным провалом Вашингтона, отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

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Ван И китай южная корея
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