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Редакция «Эха Москвы» отказалась защищать Шендеровича по иску Пригожина
Общество
Редакция «Эха Москвы» отказалась защищать Шендеровича по иску Пригожина
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Санкт-Петербург, 15 сентября. Редакция «Эха Москвы» не будет защищать журналиста Виктора Шендеровича по иску бизнесмена Евгения Пригожина, заявил представитель главреда радиостанции Алексея Венедиктова.

Предварительное заседание по иску Пригожина к Шендеровичу, Венедиктову и радиостанции «Эхо Москвы» о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации причиненного морального вреда состоялось 15 сентября в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Отмечается, что обещавший прийти на суд Венедиктов на заседание так и не явился. При этом ранее главный редактор «Эха» заявлял, что передаст иск предпринимателя своему адвокату, после чего придет на судебное разбирательство.

Второй ответчик Шендерович, который «с нетерпением ждал дебатов» с Пригожиным, также не явился на заседание. Журналист не раз жаловался, что не получает повестки в суд, поскольку проживает по адресу, где не зарегистрирован. В то же время разглашать свое место жительства он не намерен.

Представитель Венедиктова отметил, что Шендерович не имеет отношения к «Эху Москвы», а также предоставил соответствующую справку. Редакция не собирается защищать журналиста, заявил помощник главреда «Эха».

Ранее Пригожин иронично ответил на вопрос представителей прессы об иске к «Эху Москвы» и Шендеровичу. Бизнесмен не исключил, что журналиста могут «клонировать» по примеру депутата Бориса Вишневского.

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суд пригожин венедиктов шендерович
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