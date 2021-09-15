Актер Михаил Ефремов перенес приступы астмы в колонии

Москва, 15 сентября. Заслуженный артист России, 57-летний актер театра и кино Михаил Ефремов перенес приступы бронхиальной астмы в колонии, где отбывает срок за ДТП со смертельным исходом в Москве.

Адвокаты Петр Хархорин и Роман Филиппов, представляющие интересы осужденного Ефремова, приняли участие в очередном заседании суда, в ходе которого рассматривалась кассационная жалоба артиста. Адвокаты пытаются добиться снижения срока заключения и перевода Ефремова в колонию-поселение.

В ходе заседания Хархорин предоставил суду медицинскую справку, в которой указывается, что у Ефремова в колонии случались приступы бронхиальной астмы. Этот документ, а также положительная характеристика из места заключения Ефремова были приобщены к материалам дела.

Актер Михаил Ефремов, известный широкому зрителю по ролям в фильмах «Когда я стану великаном» и «Все наоборот», оказался на скамье подсудимых по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Москве. Суд 8 сентября 2020 года признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны.

Старшая сестра Михаила Ефремова Анастасия 15 сентября рассказала о другой проблеме со здоровьем осужденного артиста — по ее словам, он пожаловался на ухудшение зрения.