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Рентабельных запасов нефти в России хватит на 20 лет
Экономика
Рентабельных запасов нефти в России хватит на 20 лет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 сентября. Обеспеченность России рентабельными запасами нефти оценивается в 20–21 год, заявил врио Роснедр Евгений Петров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

Данный период будет увеличиваться вместе с развитием технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти. Самым перспективным регионом для разведки запасов нефти и газа остается Западная Сибирь.

«Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет», — заметил Петров.

Однако разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири пока что нерентабельна по причине отсутствия необходимой инфраструктуры.

Тюменский нефтегазовый форум (TNF 2021) проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени в 14 по 16 сентября В его рамках состоятся более 30 мероприятий.

Тем временем ожидание очередного шторма в Соединенных Штатах оказывает положительное влияние на стоимость нефти, сообщили аналитики. По итогам торгов в понедельник котировки выросли с 73 до 74 долларов за баррель.

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нефть роснедра запасы нефти Тюменский нефтегазовый форум
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