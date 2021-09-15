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Политолог Лазарев оценил перспективы президентства спикера Рады Разумкова на Украине
Политика
Политолог Лазарев оценил перспективы президентства спикера Рады Разумкова на Украине
Pr Scr youtube.com

Киев, 15 сентября. Политолог и общественный деятель Александр Лазарев прокомментировал возможность прихода к власти на Украине председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

По его словам, Разумков действительно имеет неплохой опыт в среде политконсультантов. Председатель Рады четко понимает и чувствует причинно-следственные связи, что должно привести к смягчению политической риторики официального Киева. Речь идет, в том числе и о внешней политике по отношению к российской стороне, считает политолог.

Вместе с тем Лазарев отметил, что команда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского выбрала ошибочную траекторию, по которой двигался бывший глава государства Петр Порошенко.

«Это те же "ястребы", которые пытаются выслужиться перед внешним и внутренним капиталом. Они ведут президента не тем путем, которым следовало бы идти», — сказал он.

Парадокс этой ситуации заключается в том, что украинский народ выразил свою четкую позицию касаемо политики Порошенко, поддержав Зеленского на выборах. Однако команда нынешнего президента не сделала из этого никаких выводов, резюмировал он.

Ранее стало известно, что рейтинг Зеленского существенно снизился. Действия президента поддержали всего 27,7% украинцев, сообщает Национальная служба новостей. Вместе с тем на Украине стали появляться сообщения, что Разумков намерен создать собственную политическую партию. Однако позже спикер Рады опроверг эти слухи.

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украина зеленский разумков
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