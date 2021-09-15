Мама ребенка с ДЦП рассказала, почему бортпроводник не пустил их в самолет

Жительница Урала столкнулась с безразличием со стороны российской авиакомпании. Организация отказалась пропускать на борт кресло для ребенка с ДЦП, без которого мальчик не может сидеть.

Десятилетний Матвей страдает тяжелой степенью заболевания и нуждается в фиксации с помощью специального кресла. Его мама, Марина Шаидуллина, рассказала на личной странице в социальной сети, что неприятная ситуация возникла во время возвращения из отпуска. Семья возвращалась из Симферополя в Екатеринбург.

Женщина утверждает: когда она с ребенком летела на юг, у экипажа самолета не возникло проблем с транспортировкой кресла. В салоне бортпроводники заботливо помогли установить устройство на сидение.

Однако по возвращении женщина столкнулась с диаметрально противоположным отношением к перевозке ребенка с особенностями.

«Я попросила сопровождающих взять кресло и поставить на наше место. Но тут им преградил путь бортпроводник. Он кинул взгляд на сидение и сказал: «С этим нельзя», — вспоминает Марина.

Бортпроводник в грубой форме отказался пускать женщину с ребенком-инвалидом в самолет. Мать пошла на уступки, но попросила оставить кресло в салоне, а не сдавать в багаж — устройство стоит 90 тысяч рублей. Однако сотрудник авиакомпании и здесь не проявил любезности. В итоге десятилетний мальчик больше трех часов находился на руках у матери.

«Во-первых, я сначала хотела сказать: «Простите, мы на этом кресле летели, и нам никто ничего не сказал». Но бортпроводник ответил: «Нужно разобраться с той командой и наказать за то, что они пустили вас на борт». Я начала объяснять, что физически ребенок не может сидеть в кресле. Ему будет тяжело, его придется держать на руках. Мне сказали: «У нас дети с ДЦП летают и без кресел», — рассказывает жительница Урала.

История Марины Шаидуллиной быстро нашла отклик со стороны пользователей Сети и прессы. Общественный резонанс вынудил «Уральские авиалинии» прокомментировать случившееся. Однако те не признали вину и заявили, что женщина не соблюдала требования организации. Сейчас, по словам пресс-службы компании, проводится внутренняя проверка.