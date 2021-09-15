Стоимость газа преодолела отметку в 900 долларов на фьючерсном рынке Европы

Брюссель, 15 сентября. Котировки на фьючерсном рынке Евросоюза продолжают устанавливать рекордные значения. Ралли цен продолжается уже вторые сутки.

Исторический максимум в 900 долларов за тысячу кубометров газа был достигнут в ходе торгов, сообщает информационное агентство «Прайм». Сообщается, что с начала торгового дня рост составил свыше 12%.

Европа не может справиться с повышением цен в рамках рынка из-за отказа от угольной генерации. Об издержках «зеленого» энергоперехода ЕС ФАН сообщал в своем материале.