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Стоимость газа преодолела отметку в 900 долларов на фьючерсном рынке Европы

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 11:54
Экономика
Стоимость газа преодолела отметку в 900 долларов на фьючерсном рынке Европы
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 15 сентября. Котировки на фьючерсном рынке Евросоюза продолжают устанавливать рекордные значения. Ралли цен продолжается уже вторые сутки.

Исторический максимум в 900 долларов за тысячу кубометров газа был достигнут в ходе торгов, сообщает информационное агентство «Прайм». Сообщается, что с начала торгового дня рост составил свыше 12%.

Европа не может справиться с повышением цен в рамках рынка из-за отказа от угольной генерации. Об издержках «зеленого» энергоперехода ЕС ФАН сообщал в своем материале.

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европа стоимость газа рынок газа
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