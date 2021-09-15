Эфир: Как проходит выборная кампания 2021 и чем она отличается от предыдущих

В среду, 15 сентября, с 13:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают общероссийские выборы в органы законодательной и исполнительной власти.

Агитационная работа — это неотъемлемая часть любой избирательной кампании. Кандидаты должны донести свою политическую программу до избирателей, убедить отдать голос за себя. Билборды с лицами кандидатов, листовки с громкими лозунгами, телевизионные дебаты, встречи с избирателями — это далеко не весь набор инструментов для привлечения внимания общества к личности политика. Как правило, избирательная кампания не обходится без популистских обещаний и лозунгов, в то время как на деле непопулярные, но столь нужные инициативы откладываются в долгий ящик. В некоторых случаях кандидаты грешат и применением «черных технологий».

Как изменились политические технологии за пять лет? Отличается ли предвыборная гонка в России от аналогичных кампаний в Евросоюзе и США? Станет ли практика трехдневного голосования постоянной?

На эти и другие вопросы отвечает заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.