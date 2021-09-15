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«Тяжело выходить в атаку»: Станислав Крицюк объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче ЛЧ
Спорт
«Тяжело выходить в атаку»: Станислав Крицюк объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче ЛЧ
Global Look Press  /  Filipe Amorim/ZUMAPRESS.com

Лондон, 15 сентября. Вратарь петербургского «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал поражение от «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Петербургский «Зенит» накануне потерпел поражение от лондонского «Челси» в поединке Лиги чемпионов, который прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж». В послематчевом интервью голкипер сине-бего-голубых Станислав Крицюк отметил, что его партнеры достойно противостояли футболистам клуба, являющегося действующим победителем турнира.

«Как показала игра, нам оказалось тяжело выходить в атаку. Обороняться тоже было сложно. Но ребята бились и старались. Не получалось качественно выходить в атаку. Возникали проблемы и в середине. Не могу сказать, лучший ли это матч «Зенита». Но есть над чем работать», — подчеркнул 30-летний вратарь.

Автором единственного мяча в матче между «Челси» и «Зенитом» стал форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, пишет RT. Он отличился на 69-й минуте игры. В другом поединке группы H туринский «Ювентус» разгромил шведский «Мальме».

Ранее Роспотребнадзор разрешил московскому «Спартаку» увеличить заполняемость стадиона «Открытие Банк Арена» на матч Лиги Европы с «Легией». Встреча состоится 15 сентября.

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Зенит лига чемпионов челси Крицюк
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