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L'Antidiplomatico: дуэт российских Су-57 и С-70 станет «кошмаром» для ВВС США

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 11:40
Армия
L'Antidiplomatico: дуэт российских Су-57 и С-70 станет «кошмаром» для ВВС США
Федеральное агентство новостей

Рим, 15 сентября. Успехи российских авиастроителей вызывают небезосновательное беспокойство американских военных, пишет L'Antidiplomatico.

В последние годы многие страны стали акцентировать свое внимание на разработке ударных беспилотных летательных аппаратов. Россия не осталась в стороне. Дуэт ее истребителя Су-57 с дроном С-70 восхитил аналитиков итальянского издания, сообщает «ПолитРоссия». Авторы уже провозгласили его кошмаром для ВВС США.

«Смертоносный российский дуэт Су-57 и дрона С-70 "Охотник" станет кошмаром для американских боевых самолетов», — говорится в публикации.

С-70 представляет собой современный ударный беспилотник, оснащенный стелс-технологиями. Разработчики предусмотрели возможность функционирования «Охотника» в составе роя дронов. Данная тактика уже набирает популярность в мире. Некоторые называют ее революцией военного ремесла. Достижения России на этом направлении обернутся серьезными проблемами для США, которые даже не в состоянии что-либо противопоставить.

«Сверхдержава в упадке. Господство в небе, которым хвастались Соединенные Штаты, подошло к концу. Россия и даже Китай наступают, не собираясь останавливаться», — констатировали в L'Antidiplomatico.

Ранее возможности российских беспилотников оценили эксперты из КНР. Некоторые образцы отечественных дронов приняли участие в масштабных учениях «Запад-2021», сообщает RT.

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