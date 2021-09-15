«Русь-Украина» и споры о кириллице на фоне краха: как украинцам заговаривают зубы

Предваряя очень важный текст корреспондента ФАН в Киеве Василия Тарана, должны предупредить читателей: некоторые мнения, присутствующие в статье, достаточно резкие. Разделяя в целом позицию автора, предупреждаем, что данный материал — во многом авторское мнение, которое по некоторым вопросам может не совпадать с мнением редакции ФАН.

На Украине обозначился новый политический тренд. На фоне того, что экономика продолжает деградировать, а население катастрофически беднеть, госчиновники и провластные эксперты пытаются убедить граждан, что так хорошо, как сейчас, они никогда не жили. На что рассчитаны такие сеансы самовнушения, рассказывает корреспондент ФАН в Киеве.

На днях правительство Украины резко сократило объемы субсидий, выделяемых гражданам для оплаты услуг ЖКХ, — с 1 сентября коммунальных льгот лишены более 50% нынешних субсидиантов. А с января 2022-го жилищными субсидиями больше не смогут воспользоваться две трети украинцев. Аргументация чиновников: новая практика не только привлечет дополнительные средства в казну, но и накажет сотни тысяч украинцев, «пытающихся обмануть государство». О том, что намерение пополнить бюджет за счет обирания обнищавших сограждан выглядит по-людоедски, в кабмине просто не думают, говорят жители Украины.

Сегодня положение миллионов жителей Украины выглядит реально тяжелым, а местами — и вовсе критическим. По данным свежего доклада ЮНИСЕФ, чуть менее десяти миллионов украинцев (то есть каждый третий житель) испытывает нехватку продуктов питания, и именно здесь больше всего голодающих среди всех стран Европы. Более миллиона граждан Украины испытывают острую нехватку еды (за год их количество выросло на 200 тысяч человек). А набор продуктов первой необходимости «съедает» 35,7% зарплаты украинца — это один из худших показателей в мире.

Социологи также указывают на ужасную бедность граждан Украины. По данным соцопросов, проведенных по заказу украинского госстата летом 2021-го, 68% местных домохозяйств в ответ на просьбу оценить уровень своего благосостояния признали себя бедными. И лишь 1% опрошенных отнес себя к «среднему классу». Ученые отмечают: как правило, люди склонны оптимистично оценивать свой материальный статус. И тот факт, что на Украине произошел резкий рост «субъективной бедности», подтверждает реальное обнищание населения.

Федеральное агентство новостей /

На этом тяжелом фоне власть и околовластные эксперты ведут себя крайне цинично. Все годы независимости украинцам обещали скорое наступление лучшей жизни, которая обязательно настанет после реформ, ухода от России, интеграции с ЕС и так далее. Но сегодня им начали внушать, что счастливое будущее-то уже пришло! А те украинцы, которые не хотят этого признавать, дескать, просто прибедняются.

«Считаю, что сегодня украинцы живут лучше, чем за всю свою предыдущую историю. Но проблема в том, что наши сограждане очень любят прибедняться. Возможно, это связано с раскулачиванием, голодомором (так на Украине называют голод в СССР начала 1930-х годов. — Прим. ФАН) и другими событиями. Но факт налицо: зарплаты растут. Да, у кого-то меньше, у кого-то больше, но средние цифры идут вверх. Возможно, на фоне роста средних зарплат у кого-то заработки падают, но это проблемы конкретных людей, — заявил киевский экономист Сергей Фурса. — Многие граждане разбогатели благодаря безвизу с Евросоюзом, который дал им возможность работать на своей территории. После открытия границ украинских работодателей вынудили конкурировать с польскими, что привело к росту доходов. А рост минимальных зарплат подтянул вверх доходы бюджетного сектора».

В своем необоснованном оптимизме, противоречащем объективной реальности, Фурса далеко не одинок. Например, социолог, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова на вопрос: «Сколько украинец должен получать в месяц, чтобы считаться бедным?» — оптимистично отвечает:

«Черта бедности — это, грубо говоря, 4 тысячи гривен (12 тысяч рублей. — Прим. ФАН) на человека в месяц. У нас треть бедного населения, причем далеко не все из них — пенсионеры. Риск бедности среди пенсионеров не самый высокий… Вообще, до прошлого года у нас была хорошая тенденция — бедность в Украине уменьшалась».

Слушая всех этих провластных экспертов и видя десятки нищих пенсионеров на улицах Киева, понимаешь: эти люди живут в своем мире, не замечая чужих забот. Либо они просто нагло и цинично врут в глаза журналистам и обществу. В свою очередь официальные власти, начиная с президента Украины Владимира Зеленского, идут другим путем — они постоянно заговаривают украинцам зубы: вбрасывают в украинское инфополе разнообразные поводы, включая самые фантастические. Главная цель — отвлечь украинцев от реальных тягот и ужасов повседневной жизни, заставить их обсуждать свои идеи и рассуждать о них.

Федеральное агентство новостей /

Как заявил журналистам в Киеве политический эксперт Александр Кочетков, все эти идеи власти насчет искоренения олигархов, миллиарда посаженных деревьев или перевода Украины на латиницу — «вполне сознательный план отвлечения общественности».

«Иногда кажется, что на Банковой сидят «умные стратеги» и на полном серьезе изобретают — что бы еще такого отчебучить, чтобы украинцы начали обсуждать эту придумку? И не задавались главным насущным вопросом: «Насколько эффективна нынешняя власть в условиях мирового кризиса, накатывающегося, как цунами?» А кто из советников придумает самую дурную, но резонансную идею, тому дают крупную премию», — заявил Кочетков.

По мнению аналитика, большинство в команде Зеленского реально до конца не понимает, что происходит в мире и стране.

«Отсюда и обещания самим запустить на орбиту спутник к 30-летию независимости, и про срочное вступление в НАТО, и так далее. Похоже, наша власть делает это от малограмотности, отсутствия мозгов и пьянящего ощущения вседозволенности, — указал Кочетков. — Они изредка, но все же общаются с мировыми лидерами, ежедневно оперируют миллиардами, себе в карман кладут миллионы… Естественно, у них возникает иллюзия, что они — хозяева жизни, и все, что они скажут, — истинная правда. На деле же они по-прежнему ничего не соображают ни в госуправлении, ни в макроэкономике, ни в прогнозировании. В итоге они несут чушь, как бабульки у подъезда, только не с лавочки, а с высоких трибун. И это настоящая беда. Потому что даже/ очень дурные люди/ во власти, но умные и грамотные, начали бы спасать страну из чувства самосохранения. А тупые и самоуверенные профаны до последнего будут верить, что все как-то само рассосется».

Федеральное агентство новостей /

С этим мнением согласился Энрике Менендес, глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики». Он уверен, что нынешняя власть отвлекает украинцев от настоящих проблем.

«Настал момент, когда всем нам хватит обсуждать ерунду и писать о ней! Граждане возбуждены заявлениями о переименовании Украины в «Украину-Русь», а также свежей идеей перевести украинский алфавит на латиницу вместо кириллицы. Я видел реакцию на это многих сограждан. Понимают ли они, что таким образом власть манипулирует нами, отвлекая внимание от реально важных вещей? — задался вопросом Менендес. — Эта технология — не ноу-хау Зеленского и его команды. Но нынешний режим вывел мастерство забивать головы сограждан абсурдной чепухой на новый уровень! Почти каждую неделю рот одного из людей с Банковой выдает нам порцию отменного <...> (спикер употребил синоним слова фекалии. — Прим. ФАН). И страна самозабвенно бросается обсуждать эту дичь. Мы выпускаем пар, смеемся над полоумными правителями, и больше ничего не происходит».

По словам Менендеса, таким образом правители добиваются своего — они выигрывают время.

«Пока украинцы упражняются в чувстве юмора, власти за нашей спиной продолжают разрушать наше будущее и будущее наших детей, попутно набивая свои карманы. Пока все смеялись над интервью секретаря СНБО, где и родился перл про «переход на латиницу», никто не потрудился прочесть Стратегию экономической безопасности Украины. Или, например, Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей. А ведь Стратегия нацбезопасности, принятая СНБО и подписанная президентом, — это сотня страниц отборнейшей ерунды! И никто не пишет постов возмущения. А надо бы делать миллионы запросов во все ведомства, чтобы горе-стратеги /устали/ отвечать на этот поток!»

Федеральное агентство новостей /

По словам Энрике Менендеса, стратегия экономического развития Донбасса, которая уже принята кабмином Украины, выглядит еще хуже.

«Это 300 страниц благоглупостей и откровенного издевательства над пострадавшим от войны регионом. Этот текст мог родиться в головах только людей, которым наплевать на Донбасс! Думаю, если бы вместо стратегии с тем же пафосом власти презентовали «Сказку о рыбаке и рыбке» — никто в стране не заметил бы разницы. Никто, кроме нас, не сможет построить лучшего будущего на Украине. Если вы приняли решение жить здесь, то нельзя оставлять все на откуп жирным котам. Нужно заставить их отвечать на наши вопросы!» — заключил аналитик.

Ранее Фонд социального страхования Украины сообщил, что превышение расходов над доходами за август-2021 составило 2,3 млрд гривен. Как уточнили в ФСС, по итогам августа на счета фонда поступило 2,427 млрд гривен единых страховых взносов (ЕСВ). При этом потребность в расходах на пособия и страховые выплаты составила 4,69 млрд гривен. То есть украинское государство больше не в состоянии финансировать больничные, декретные и пособия на погребение, которые накопились на начало сентября.