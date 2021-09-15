Актриса Богданова упрекнула Проклову за вызвавшие скандал с Табаковым откровения

Москва, 15 сентября. Актриса Ольга Богданова прокомментировала скандальные воспоминания артистки Елены Прокловой о домогательствах. Звезда осудила коллегу по шоу-бизнесу за историю про харассмент.

Неожиданные откровения актрисы Елены Прокловой о насилии со стороны неназванного актера до сих пор привлекают к себе внимание в мире шоу-бизнеса, ведь многие звезды пришли к выводу, что звезда намекала на покойного режиссера Олега Табакова. Актриса Ольга Богданова коснулась этой темы в программе «Судьба человека». Она упрекнула Проклову за скандальные признания, но призналась в интервью ведущему Борису Корчевникову, что резонансная история не стала для неожиданностью.

«Я не удивилась. Другое дело, что это не нужно делать и говорить, когда человека уже нет в живых. Он не может ответить», — отметила актриса.

Богданова вспомнила, что сотрудничала с Табаковым в театре «Современник», но покинула его из-за напряженных отношений с режиссером. По словам звезды, в тот момент ей не к кому было обратиться, передает сайт Teleprogramma.pro.

Артистка также рассказала в эфире канала «Россия-1», почему не смогла примириться с Табаковым. Звезда призналась, что он относился к ней жестче, чем к начинающим артистам в театре.