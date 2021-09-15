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Лада Дэнс развелась с мужем и наслаждается жизнью
Шоу-бизнес
Лада Дэнс развелась с мужем и наслаждается жизнью
vk.com  /  Лада Дэнс

Москва, 15 сентября. Популярная российская певица Лада Дэнс заявила о разводе с мужем Павлов Свирским. По ее словам, сейчас о личной жизни говорить она не любит, артистка уверена, именно по причине того, что она делилась радостью от замужества напоказ, дело дошло до развода, пишет Teleprogramma.pro.

«В какой-то период своей жизни говорила: «Счастье есть, посмотрите на меня, вы тоже можете быть такими же счастливыми». И мой брак распался. Видимо, счастье любит тишину», — рассказала Дэнс.

Как отметила певица, сегодня она «ловит кайф» от того, что может заниматься любимым делом и никто ей не может этого запретить. Недавно звезда купила участок земли в Сочи у моря. Она планирует построить там дом, чтобы каждое утро наслаждаться шумом прибоя. Как подчеркнула 55-летняя Лада Дэнс, у нее прекрасные дети, много хороших друзей и работа, которая приносит радость.

По словам артистки, она не замужем, но ее сердце занято. Звезда девяностых заявила, что сейчас чувствует себя прекрасно — в расцвете сил и при этом зрело и мудро.

У Лады Дэнс двое детей от первого брака: дочь Елизавета и сын Илья. Популярность к Ладе Дэнс пришла после ее участия в группе «Женсовет». Позднее певица начала сольную карьеру с песни «Девочка-ночь». Следующим этапом в популярности эстрадной певицы стала ее работа в качестве актрисы в телесериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Там она сыграла адвоката Аллу Приходько. Не стоит обходить вниманием и ее удивительные образы в шоу «Точь-в-точь».

Ранее сообщалось, что бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина пожаловалась на домогательства со стороны продюсера.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лада Дэнс развелась с мужем и наслаждается жизнью
развод жизнь эстрада личная жизнь поп-музыка лада дэнс
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