Украинский журналист Гордон признал русский язык мировым достижением

Киев, 15 сентября. Русский язык является величайшим мировым достижением, подчеркнул украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

Он назвал аморальным дубляж советских фильмов на украинском языке. Гордон призвал не делать из своих соотечественников идиотов, поскольку они хорошо понимают как украинский, так и русский язык.

«Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский», — сделал неожиданное заявление журналист в эфире телеканала «Украина 24».

Также телеведущий отметил, что русский язык входит в число величайших мировых достижений. При этом он призвал выпускать качественное украинское кино и не жалеть для его производства денежных средств.

Ранее Гордон в шутку предложил переименовать Украину в «Россию-1». Так он прокомментировал идею советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича назвать страну «Русь-Украиной», передает НСН. В то же время российские эксперты отнеслись к данной инициативе довольно скептически.