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Блогер прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту и привлек внимание полиции
Происшествия
Блогер прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту и привлек внимание полиции
Prt Scr youtube.com  /  Вести Крым

Симферополь, 15 сентября. Хулиган снял на видео, как проехал на крыше поезда. Ролик появился на одном из Youtube-каналов. Теперь зацепера разыскивает транспортные полицейские.

Предварительно сотрудники правоохранительных органов установили автора ролика. Это житель Амурской области, города Благовещенска 1990 года рождения. Сейчас он покинул территорию Республики Крым, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники МВД организовали проверку, любителя экстрима могут привлечь к административной ответственности по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.

Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Электровозная. В ходе прогулки у железной дороги юный зацепер решил взобраться на вагон, чтобы сделать снимок. В итоге его ударило током.

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видео блогер крымский мост
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