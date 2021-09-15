Блогер прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту и привлек внимание полиции

Симферополь, 15 сентября. Хулиган снял на видео, как проехал на крыше поезда. Ролик появился на одном из Youtube-каналов. Теперь зацепера разыскивает транспортные полицейские.

Предварительно сотрудники правоохранительных органов установили автора ролика. Это житель Амурской области, города Благовещенска 1990 года рождения. Сейчас он покинул территорию Республики Крым, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники МВД организовали проверку, любителя экстрима могут привлечь к административной ответственности по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.

Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Электровозная. В ходе прогулки у железной дороги юный зацепер решил взобраться на вагон, чтобы сделать снимок. В итоге его ударило током.